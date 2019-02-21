بعد فوزهن بجائزة أفضل فيديو.. فتيات فرقة «ليتل ميكس» يشعلن السجادة الحمراء لحفل بريت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فازت فرقة “ليتل ميكس”، الموسيقية والتي تتكون من 4 فنانات والمعروفة مُسْبقاً باسم ريثميكس بالإنجليزية: Rhythmix، وهي فرقة فتيات بريطانية، تشكلت في الموّسم الثامن من برنامج اكتشاف المواهب ذا إكس فاكتور النسخة البريطانية، من الفوز بجائزة أفضل فيديو مناصفة مع النجمة والمطربة الأمريكية نيكي ميناج، وذلك خلال حفل توزيع جوائز بريت البريطانية لعام 2019، والذي أقيم في لندن يوم الأربعاء 20 فبراير.

الفرقة التي تعد فرقة الفتيات الوحيدة التي تفوز في برنامج إكس فاكتور حتى الان، قد وقعن عقدًا بعد فوزهن مع شركة سيكو للتسجيلات الخاصة بسايمون كاول وأصدروا نسخة غلاف لأغنية “Cannonball” لداميان رايس باعتبارها أغنية الفوز، وسرعان ما أصبحت الفرقة واحدة من أنجح الفرق النسائية حاليًا وحققت نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة.

وحصلت فرقة “ليتل ميكس” التي تتكون من كل من بيري إدواردز، وجيد ثيرلوال، وجيسيكا نيلسون، ولي ان بيلوك على جائزة أفضل فيديو بريطاني عن أغنيتهم الشهيرة “Woman Like Me” مع النجمة الأمريكية نيكي ميناج في حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته الـ 39 لعام 2019.

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وكان هناك صراع كبير على الجائزة، حيث تنافس عليها 10 أغان مختلفة وهم آن ماري عن أغنية “2002” وكالفن هاريس ودوا ليبا عن أغنية “One Kiss” وكلين بانديت وديمي لوفاتو عن أغنية “Solo” ودوا ليبا عن أغنية “IDGAF” وجاكس جونز واينا ورلدسين عن أغنية “Breathe” وجوناس بلو وجاك+جاك عن أغنية “Rise” وليام باين وريتا اورا عن أغنية “For You” وليتل ميكس ونيكي ميناج عن أغنية “Woman Like Me” وريتا اورا عن أغنية “Let Me Love You” وروديمينتال عن أغنية “These Days”.

والجدير بالذكر أن فتيات ليتل ميكس قد أشعلن السجادة الحمراء خلال ظهورهن عليها باطلالات مثيرة شفافة وبراقية، حيث ظهرت واحدة منهم بفستان أبيض شفاف ومشقوق من الأمام، بينما الأحرى فقد ارتدت فستان أزرق مشقوق من الأمام ومثير وعاري الكتفين، والثالثة ارتدت فستان أخضر مكشوف من البطن والصدر بينما ارتدت الأخيرة فستان يميل للذهبي والأسود وشفاف أيضا.

والجدير بالذكر أنه شهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وروبي ويليامز ودوا ليبا وشون مينديز ولويس توميلسون وليام باين وفلورنس ويلش وخاليد وجورجيا سميث وجيس جلين وجورج إزرا وايلي جولدينج وريتا اورا وجايد ثيروال وجيسي نيلسون ولي أن بينوك وبيري ادواردز وتاليا ستورم وايد شيران وجيمس أرثر وغيرهم.