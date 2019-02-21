الفنان اللبناني زياد برجي يكشف حقيقة تعاطيه للمخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني زياد برجي، في أكثر من لقاء تلفزيون له عن تعاطيه للمخدرات خلال فترة معينة من عمره.

زياد برجي، قال في لقاء له مع برنامج «MBC Trending»، والمذاع عبر فضائية mbc: «أنا نضيف من الأول بس كان علي شويه غبرة ونفّضتا».

وأضاف: «من الضروري أن يقوم الجميع بإزالة الغبار الذي يلتصق به بسبب المجتمع الذي يعاني بجزء كبير منه من الفساد».

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وكشف في اللقاء نفسه أنه دائم الارتباط بأسرته وأن هذا يشكل حقيقته التي عاد إليها، وأنه ظل ينام إلى جانب والدته حتى أصبح في الـ12 من عمره.

وتابع أن ولادة طفليه وخصوصًا طفلته الأولى نور جعلته يصبح أكثر نشاطًا ودفعت الناس إلى أن يحبوه أكثر.

يذكر أن زياد برجي، يعيش حالة نشاط فني خلال هذه الفترة خاصة بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 175 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تخطت أغنيته الجديدة «مش طايق»، حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكذلك أغنية «قاعد على قلبك»، التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون مشاهدة.