هل قصدت نادين الراسي التقليل من شأن نادين نسيب نجيم بهذه التصريحات؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وذلك بعد حصول الأخيرة على جائزة الموريكس دور لهذا العام.

نادين الراسي، ردت على سؤال ما إذا كانت نادين نجيم، سحبت البساط من تحت قدميها مع حصولها كل عام على الجائزة، خلال لقائها مع برنامج «عرب وود»، والذي يذاع عبر فضائية «روتانا»، قائلة، إن ذلك يرتبط بالقناة التي تعرض الأعمال.

وأضافت، أنها لا تشعر بالانزعاج لأن نجيم تحصل على «الموريكس دور»، في هذه المرحلة، لأنها سبقتها إلى ذلك منذ سنوات طويلة، ولكنها نسيت أول مرة أخذتها فيها.

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وأشارت إلى أنها تحقق الاستمرارية من خلال أعمالها التي «لا غبار عليها» وليس من خلال الفشل، مؤكدة أن نادين نجيم ليست فاشلة ولكن بعض أعمالها أكثر نجاحًا من بعضها الآخر.

كما ردت على سؤال حول ما إذا كانت نادين نجيم هي نجمة لبنان الأولى قائلة: «بنظرك أنت، يمكن أن نرى ذلك من استفتاء لكل نجمات لبنان لأن كل نجمة ولها جمهورها».

وأنهت حوارها قائلة: «إذا غابت نادين الراسي لشهر واحد بتنقلب الدنيا».