آن ماري تخطف الأنظار في حفل جوائز بريت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة البريطانية الشهيرة آن ماري، من خلال الظهور بإطلالة مثيرة وجذابة على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته رقم 39 لعام 2019، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء 20 فبراير.

النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، ارتدت فستان أبيض قصير، وعارض الكتفين مما أضفى على جمالها إثارة وجاذبية.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم مثل كاتي بيري وروبي ويليامز ودوا ليبا وشون مينديز ولويس توميلسون وليام باين وفلورنس ويلش وخاليد وجورجيا سميث وجيس جلين وجورج إزرا وايلي جولدينج وريتا اورا وجايد ثيروال وجيسي نيلسون ولي أن بينوك وبيري ادواردز وتاليا ستورم وايد شيران وجيمس أرثر وغيرهم.

والجدير بالذكر أن آن ماري هي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، لها العديد من الاغاني الفردية على المخطط الفردي في المملكة المتحدة ومن ضمنها أغنية نم يا صغيري، مع شون بول ضمن فرقة كلين بنديت وبلغت ذروتها في ذلك الوقت بالاضافة إلى “المنبه” “تشاو اديوس” “2002” “الاصدقاء” وقد اصدرت البومها الأول speak your mind في 27 ابريل عام 2018.