هيو جاكمان ينتزع صيحات الإعجاب من الجمهور بالغناء في حفل جوائز بريت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أستطاع النجم والممثل والمطرب الأسترالي الشهير هيو جاكمان، أن يشعل المسرح و ينتزع صيحات الجمهور في بداية حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته الـ 39 لعام 2019، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء 20 فبراير.

النجم العالمي هيو جاكمان، البالغ من العمر 50 عاما، تألق بإحدى أغانيه بشكل مميز ومحترف على المسرح، وسط صيحات الإعجاب من الجمهور.

وكانت المواهب الشابة، قد هيمنت على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية هذا العام، ومن بينها أسماء لامعة مثل آن-ماري ودوا ليبا وجيس جلين وجورج إزرا.

والجدير بالذكر أنه شهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وروبي ويليامز ودوا ليبا وشون مينديز ولويس توميلسون وليام باين وفلورنس ويلش وخاليد وجورجيا سميث وجيس جلين وجورج إزرا وايلي جولدينج وريتا اورا وجايد ثيروال وجيسي نيلسون ولي أن بينوك وبيري ادواردز وتاليا ستورم وايد شيران وجيمس أرثر وغيرهم.