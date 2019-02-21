دوا ليبا وكالفن هاريس يحصدان جائزة أفضل أغنية في حفل بريت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حصلت النجمة والمربة الأمريكية دوا ليبا والنجم الشهير كالفن هاريس على جائزة افضل أغنية بريطانية عن أغنيتهما “One Kiss” في حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته الـ 39 لعام 2019، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء يوم الأربعاء 20 فبراير.

وكانت مجموعة كبيرة من الأغاني قد تنافست على الجائزة وهي 10 اغاني مختلفة ومنها آن ماري عن أغنية “2002” وكالفن هاريس ودوا ليبا عن أغنية “One Kiss” وكلين بانديت وديمي لوفاتو عن أغنية “Solo” ودوا ليبا عن أغنية “IDGAF” وجورج إزرا عن أغنية “Shotgun” وجيس جلين عن أغنية “I’ll Be There” وRAMZ عن أغنية “Barking” وروديمينتال عن أغنية “These Days” وسيجالا وبالوما فيث عن أغنية “Lullaby” وتوم واكر عن أغنية “Leave A Light On”.

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ومن الملاحظ أن المواهب الشابة هيمنت على قائمة المرشحين لجوائز بريت الموسيقية البريطانية في دورتها الـ٣٩ التي تعلن مساء اليوم، ومن بينها أسماء لامعة مثل آن-ماري ودوا ليبا وجيس جلين وجورج إزرا.

ومن جانبها ظهرت النجمة دوا ليبا بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع الجوائز البريطانية بريت في دورته الـ 39 لعام 2019.

وشهد حضور الحفل عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وروبي ويليامز ودوا ليبا وشون مينديز ولويس توميلسون وليام باين وفلورنس ويلش وخاليد وجورجيا سميث وجيس جلين وجورج إزرا وايلي جولدينج وريتا اورا وجايد ثيروال وجيسي نيلسون ولي أن بينوك وبيري ادواردز وتاليا ستورم وايد شيران وجيمس أرثر وغيرهم.