شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ناسيني ليه .. تامر حسني يطير إلى السعودية والان مع التفاصيل

يحيي النجم تامر حسني ، حفل في المملكة العربية السعودية، للمرة الثانية، غدًا الجمعة 22 فبراير 2019، والمقرر إقامته بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة له داخل الطائرة التي يتجه بها إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لإحياء حفله الثاني هناك، معلقًا على الصورة : "صباح الهنا على أغلى ناس متجهين إن شاء الله إلى السعودية".

سبق وأحيا الفنان تامر حسني حفل في المملكة العربية السعودية، وكان ذلك في مارس الماضي، ولاقى الحفل حضورًا كبيرًا ونجاح هائل، حتى أن تذاكر الحفل نفذت بعد أيام قليلة من طرحها، وكان هذا الحفل حدث ضخم والأول من نوعه في المملكة، حيث أنه كان ذلك يحدث لأول مرة في السعودية، وأُقيم الحفل الأول أيضًا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة وبدعم من هيئة الترفية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن النجم تامر حسني حقق نجاحًا كبيرًا بطرحه كليب أغنية ناسيني ليه ، والذي حقق رواجًا واسعًا وتصدر المشهد في ترند جوجل واليوتيوب وأصبح حديث السوشيال ميديا، خاصة وأنه حقق حتى الآن أكثر من 51 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من شهر على طرحها.

