بالفيديو .. أول أغنية للراقصة جوهرة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاركت الراقصة جوهرة محبيها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، فيديو لها في تجربة أداء على أغنية جديدة لها.

ظهرت جوهرة في الفيديو مرتدية توب أسود يكشف الذراعين والبطن، وجيبة ذات لون أسود تصل للركبة وضيقة، واعتمدت على تسريحة "ذيل الحصان"، وكانت تؤدي حركات مليئة بالأنوثة والدلع، مع الغناء.

وظهر في الفيديو معها شاب يرقص ويغني أيضا، وفي الخلف ظهرت فتياتين كانا أيضا يرقصان على نغمات الأغنية.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة جوهرة بإثارة الجدل بنشر فيديو لها وهي تأخذ حقنة، وقد خرجت مدافعة عن نفسها بأنها حتى تظهر بتلك المهارة في الرقص تحتاج لمجهود عال، وأنها تحتاج إلى أخذ العلاج حتى تتمكن من ممارسة الرقص.