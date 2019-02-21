أكثر من مليون اعجاب لرسالة نانسي عجرم

Feb 21, 2019
بعد ان وجهت رسالة عن أهمية الرضاعة الطبيعية، حصدت الصورة التي نشرتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترضع ابنتها “ليا” المولودة حديثاً اكثر من مليون اعجاب.
وكانت نانسي قد علقت قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به”.
نذكر ان نانسي كانت قد رزقت بمولودتها “ليا” بتاريخ 1 شباط الجاري.
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