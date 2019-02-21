الارشيف / فن ومشاهير

أكثر من مليون اعجاب لرسالة نانسي عجرم

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

Feb 21, 2019

بعد ان وجهت رسالة عن أهمية الرضاعة الطبيعية، حصدت الصورة التي نشرتها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترضع ابنتها “ليا” المولودة حديثاً اكثر من مليون اعجاب.

وكانت نانسي قد علقت قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به”.

نذكر ان نانسي كانت قد رزقت بمولودتها “ليا” بتاريخ 1 شباط الجاري.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليون اعجاب لرسالة نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا