وائل جسّار: لم استغل غياب فضل شاكر وهذا رأيي بالزواج المدني

حلّ الفنان وائل جسار ضيفاً في الحلقة الثانية من برنامج “بنص الجمعة” على إذاعة “صوت الحرية” مع زاريه باريكيان وبدوان شحميني تحدّث فيها عن أعماله الفنية وعلاقته بجمهوره اللبناني والعربي، لا سيّما موقفه من الفنان فضل شاكر والزواج المدني.

وقال في مداخلة هاتفية: “أغنية “ليلة هنا” لم تأخذ حقّها رغم أنني وضعت آمالي عليها، هي أغنية جميلة، لكن أحياناً تلقى أغنية عادية صدى عن الجمهور أكثر من تلك التي تحمل وزناً لجهة الكلام واللحن”، لافتاً إلى أنّها “صدرت في شهر الأعياد بكانون الأول الماضي، وقد يكون لهذا الأمر سبباً في عدم تحقيقها الوقع المطلوب”.

وسجّل جسار عتبه على منظمي المهرجانات في لبنان: “هي غصّة وحزن لأنني لا أغني بين بلدي وأحبابي في المهرجانات اللبنانية فيما وطأتُ أهم مسارح المهرجانات في العالم العربي، ولكن أحمد الله على أنّ الوطن العربي يحبّني.

وللتذكير، أنا فنان أغني إلى جانب اللون الرومانسي الألوان الغنائية الأخرى لمن يحبّون الرقص. لكن هناك من يضع الأشخاص الخطأ في المكان الصح”.

تطرّق جسار إلى غياب الدعم الفني له كفنان لبناني رغم أنّ “بداياتي كانت مع الأغنية المصرية، ولكن هناك فنانات بدأن مسيرتهنّ الفنية باللهجة المصرية وحصلن على الدعم الاعلامي اللازم ليبرعن ويحققن النجاح” رافضًا ذكر اي اسم معيّن، اعتزازه بـ”لبنانيتي وأن أحمل اسم لبنان في العالم. وعندما أكون في مصر، أنا فنان لبناني.”

“جسار” وصف الفنان فضل شاكر بـ”الرائع وكله إحساس. كل الناس تحبّه وهو مرّ في ساعة تخلٍّ وشعر بعدها بتأنيب الضمير”، لافتاً إلى أنّه مع “أن يسلّم نفسه للقضاء المختص مقابل حصوله على ضمانات بحكم عادل ولا شكّ في القضاء اللبناني”.

جسار شدد على أنّه لا يمكن ان يقف بجانب “شاكر” في حال ثبتت عليه تهمة حمله السلاح في وجه الجيش اللبناني الذي “يمثّل وطني وكرامتي”. وعندما سأله المذيع بدوان شحميني عن مدى استفادته فنيًا من غياب فضل شاكر، ردّ وبانفعال وحزن لمن يعتقد أنه استفاد من غياب شاكر عن الساحة الفنية وقال: ” كل إنسان لديه جمهوره ومحبينه ولا أقبل بأي كلمة من هذا النوع”.

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وفي هذا السياق، جدد جسار ردّه الحازم على ما قالته الفنانة الإماراتية أحلام عنه بعد رفضه الرد على المذيع زاريه باريكيان فيما يخص هذا الموضوع، ليعقّب: فلتنظّف لسانها أحلام عندما تتكلم معي بهذه الأسلوب. الفنانون قدوة للأجيال القادمة وأعلم أنّ الفنانين القدامى طالما تعاملوا برقيّ واحترام مع بعضهم، وكل إنسان حرّ في أن يعطي رأيه من دون تجريح، حرة تقول بطريقة مهذبة، ولا أقبل لا أحلام ولا أكبر منها أن يوجّهوا لي هذا الكلام”.

وكشف جسار عن تلقّيه عرضاً للمشاركة في لجنة تحكيم أحد برامج الهواة الفنية الجديدة، لكنه رفض ذلك بعدما لم تنفّذ الشروط التي وضعها، لكنّه عاد وغمز بمشاركة مقبلة له كعضو في لجنة تحكيم أحد البرامج: “بلّش ينحكى بالموضوع”.

وعن رأيه في دخول ابنته إلى الوسط الفني، قال: “حرام أن تدفن الموهبة، بالطبع سأكون بجانبها في كل خطوة تدخل فيها. أتمنى ان تصبح طبيبة أو مهندسة، ولكن إن رغبت في الدخول بالوسط الفني، لا مانع لدي، ولا سيّما أنّ الفن رسالة سامية ولكن البعض شوّهوا صورة الفن الحقيقي”.

ويصدر جسار أغنيته الجديدة “شكله بيهزر” على “يوتيوب”، وقال: “أغنية جميلة معلّق آمالي عليها، فيها الكثير من المرح والفرح.

كما كشف جسار خلال الحلقة عن جولة كندية في عدد من المقاطعات وحفل في دبي وآخر في دبي لصالح جميعة المقاصد الخيرية الاسلامية في 13 نيسان لدعم مرضى السرطان.

وأسف جسار لما تعرّضت له مصر أخيراً بعد التفجير الانتحاري، ووصفه بـ”العمل الجبان الذي لا دين له”، وتابع: “كفانا دماء، ألم يشبعوا سفك الدماء؟”.

ورغم محاولته الهرب من التعبير عن موقفه السياسي بعد ولادة الحكومة الجديدة، تمنّى جسار “أن ينتج عن ولادة الحكومة أفعالاً وليس أقوالاً”، مستذكراً المواطن جورج زريقة الذي “ضحّى بحياته كرمى الكثير من الناس حتى يعوا ويعلموا بأننا نمرّ بمرحلة دقيقة”، معلّقاً على احتمال دخوله المعترك السياسي: “شكراً جزيلاً وبالتأكيد لا أريد”.

أما عن الزواج المدني، فأشار جسار إلى أنّه لا يحب “التدخل في موضوع لست ضليعاً به، ولكنني مع الأمور التي تعود بإيجابية على الطرفين وضد تلك التي تظلم أحد منهما.”