أنغام في وصلة غزل مع أحمد إبراهيم.. هل تتعمّد إثارة غيرة زوجته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد حالة شديدة من الصخب الإعلامي عقب تسريب خبر زواجهما السري، شارك الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، صورة من الألبوم الجديد لزوجته المطربة الكبيرة أنغام، وهو بعنوان "حالة خاصة جدًا"، حيث هنأها بظهوره إلى النور.

ونشر إبراهيم عبر حسابه في إنستغرام، صورة لألبوم أغنية أنغام الجديدة، وهنأها قائلاً: "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك"، لترد "أنغام" عليه قائلة: "مبروك علينا يا حبيبي".

وجاء رد أنغام على منشور زوجها، ليطرح سؤالاً مهمًا، وهو هل بدأ كيد النسا بين أنغام وزوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى التي انهارت فور علمها بخبر زواجهما، وتم حجزها بأحد المستشفيات لتلقي العلاج؟

وتعاون الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، مع زوجته أنغام في ألبومها الأخير، في 6 أغان، وهي: "حالة خاصة جدًا"، و"هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في أيامي"، و"ولا دبلت"، و"متطمنة".

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وكانت "أنغام" طرحت أمس الأربعاء، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، في الأسواق وعلى قناة شركة "روتانا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

جدير بالذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، قد أحدث حالةً من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في 19 يناير الماضي، إلى جانب اشتراط أنغام على زوجها تطليق زوجته الأولى؛ الأمر الذي نقلت على إثره الزوجة الأولى إلى المستشفى بعد تسريب تفاصيل الزواج.

ويُعد زواج "أنغام" هذه المرة هي الزيجة السرّية الثانية، بعد الفنان أحمد عز، قبل أن ينفصلا سريعًا، وتزوّجت أنغام لأول مرة عام 1999 من المخرج مجدي عارف، وتم الانفصال عام 2000، في حين تزوجت للمرة الثانية من الموزع الكويتي فهد الشلبي عام 2004، وانفصلت عنه عام 2008، بعد إنجاب طفلها عبد الرحمن، حيث لا تزال المحاكم المصرية تشهد دعوى نفقة أقامتها الفنانة ضده لزيادة نفقة ابنها، لتبدأ أنغام الزواج السرّي غير المعلن من أحمد عز عام 2011، والانفصال 2012، ثم اكتشاف الأمر 2014، ليأتي هذا الزواج كونه الثاني من حيث السرية للفنانة المصرية.