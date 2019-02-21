انطلاق مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة بحضور نجوم الفن

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وكان من بين الحضور أحمد عبدالعزيز وزوجته، وباسم سمرة، ومنه شلبي، والفنانة اللبنانية نور، ودرة، ويسرا اللوزي، وليلى علوي، و ريم البارودي، الجدير بالذكر أن مهرجان أسوان تم إطلاقه منذ 3 سنوات، ويتم عقد هذه الدورة من يوم 20 حتى 26 من الشهر الجاري. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - "مهرجان أسوان الدولي" يفتتح عروضه بالفيلم المكسيكي "دوس فريدا" - تعرف على أسرار ليلى علوي الخاصة بالنحافة والتألق

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