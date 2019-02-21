حمدى الميرغنى لسليمان عيد: "كوميديانى المفضل أنضف قلب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حمدى الميرغنى، جمهوره بصورة مع الفنان سليمان عيد عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام". وكتب حمدى على الصورة، قائلا: " أنا راضي ذمتكم في عسل كدا بحبك ياكوميديانى المفضل الطيبة كلها والضحك اللى من القلب مع أنضف قلب". ويشارك حمدى الميرغنى فى مسلسل"سوبر ميرو" من بطوله إيمى سمير غانم وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وملك قوره ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، تأليف أحمد محمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

حمدى الميرغنى

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