شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصد الفيلم الجوائز.. هل تشعر بيونسيه بالندم لرفضها A Star Is Born والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية بيونسيه ضحية لشائعة جديدة انتشرت بكثافة ، حيث أكدت الشائعة أن بيونسيه تشعر بحالة من الندم والإحباط الشديدين كونها كان من المفترض أن تقدم الدور الذي جسدته النجمة ليدي جاجا في فيلمها " A Star Is Born "، والذي وضعها على طريق مليء بالجوائز ، وقد أشار موقع " جوسيب كوب " أن الشائعة ليست صحية على الإطلاق وهدف نشرها فقط هو إثارة الجدل .

بدأت الشائعة بنشر موقع " globe " تقريرا يؤكد أن بيونسيه كانت في الأصل هي التي ستجسد الدور الذي قدمته ليدي جاجا في فيلم " A Star Is Born " لكن بيونسيه رفضت العمل كونها كانت بفترة " حمل" .

وأكد مصدر للموقع أن بيونسيه تشعر بحالة من الندم و الاحباط الآن بعد أن كان الفيلم سبب رئيسي في حصد ليدي جاجا عدد كبير من الجوائز إضافة الي ترشيحها لعدد من الجوائز بالأوسكار لعام 2019 .

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