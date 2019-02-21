منة شلبى: الفن خصم من حياتى العاطفية عشان بدور على حد يحترم شغلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس، ندوة النجمة منة شلبى ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ3 لمهرجان أسوان لسينما المرأة، ويديرها الناقد السينمائى طارق الشناوى، للحديث عن تكريمها فى المهرجان وذلك بحضور عدد كبير من ضيوف المهرجان.

وحرص على حضور الندوة، باسم سمرة ويسرا اللوزى وريم البارودى وأحمد وفيق وسناء يوسف والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والمنتج محمد العدل، وعدد من النقاد منهم ناهد صلاح الدين وأحمد سعد الدين، بالإضافة إلى مدير مهرجان أسوان حسن أبو العلا، وعدد كبير من أهالى أسوان المهتمين بفعاليات المهرجان.