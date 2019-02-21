شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلق التريلر الرسمي للفيلم الوثائقي " LEAVING NEVERLAND " وهو العمل الذي أساء لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وقد ضم التريلر الذي وصلت مدته إلى دقيقتين عددا من الصور القديمة لمايكل جاكسون .

اعتبرت عائلة النجم الراحل مايكل جاكسون هذا الفيلم الوثائقي أنه هو من أحقاد البعض والذين يهاجمون جاسكون الذي يمتلك شعبية هائلة و حب كبير من شتي انحاء العالم .

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يذكر أن الفيلم الوثائقي " LEAVING NEVERLAND " عرض ضمن فعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " و العمل يتهم جاكسون بشكل واضح بالتحرش جنسيا بالأطفال ، وبمجرد عرضه بالمهرجان أكد عدد من النقااد الفنيين أن العمل يحتوي علي عدد من التفاصيل المزعجة أكثر مما تخيله الكثيرون.