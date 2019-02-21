شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتدى نوت يفتتح فعالياته فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منتدي نوت فعالياته اليوم في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي انطلقت أمس الأربعاء 20 فبراير بالاحتفاء بمجلة "التاء المربوطة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، والتي تهدف لتغيير السلوك المجتمعي تجاه قضايا العنف ضد المرأة.

وركز المنتدي هذا العام على القوي الناعمة في علاقتها بقضايا أمن وسلم المرأة وعرض نماذج من الأدب والفن والأفلام التي تدعم هذه القضايا.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي: "تشرفت بحضور الجميع اليوم وإقامة المنتدى للعام الثالث ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وسعيدة للتركيز على التاء المربوطة ضمن فعاليات المنتدى للتأكيد على أهمية المرأة بالمجتمع المصرى ودور السينما والقوى الناعمة التي تلقي الضوء علي قضايا المرأة.

وأضافت التلاوي: "المرأة عليها دور فعال داخل المجتمع سواء فى المنزل أو العمل ولابد أن تقف علي أقدام ثابتة لتؤمن طرق الحصول علي حقوقها والدفاع عنها.

وختمت حديثها قائلة: أريد أن نقوم بالتحضير لمنتدي نوت العام القادم من هذة اللحظة لتسليط الضوء علي سيدات أسوان المكافحات.

وقالت د. مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة: سعدت جدا بمشاركتي اليوم فلابد من التأكيد علي أن ريادة المرأه كسرت الحواجز وحملة التاء المربوطه تؤكد أن المرأه المصرية ليست مقهورة ولديها قوة داخلية ولا يوجد بينهن ضعيفة، فالتاء المربوطة دخلت ضمن منتدى نوت للاحتفال بانتهاء العنف ضد المرأه والمجلس القومي للمرأة سيحتفل بالنساء خلال الفترة من ١ مارس حتي ١٦ مارس بمختلف محافظات مصر.

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وقالت مايا: حققت المرأه نجاحات عديدة في الفترات الماضية فاليوم يوجد ٨ وزراء سيدات، ولكننا نريد سيدات أكثر في البرلمان والمحليات لأن الوصول لهذه المناصب يؤكد على وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار.

ويعقد خلال المنتدي عدد من الندوات لمتحدثات نسويات من عدة دول عربية وأجنبية ليتحدثن عن تجاربهن في هذه الشأن ونظرتهن لدور السينما والفن في دعم هذه القضايا، كما تقام مائدة مستديرة للنقاد والسينمائيين للحوار حول دور السينما في أمن وسلامة المرأة.

ويحتفي المنتدي هذا العام بالمرأة والعمل ويقدم جائزة لأفضل فيلم مصري يقدم هذه القضية بدعم من صندوق مشاريع المرأة العربية.

ويختتم المنتدي فعالياته وأعماله بتكريم عدد من النساء الأسوانيات لدورهن الفعال في قضايا المرأة ، ويشارك في المنتدي عدد من الشخصيات العالمية ويفتتحه السفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويرأسه الدكتورة عزة كامل.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها كرمت خلال افتتاح الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي كما يكرم 5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.