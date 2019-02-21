شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى ومنى زكى تهنئان منة شلبى لتكريمها فى مهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانتان ليلى علوى ومنى زكى، الفنانة منة شلبى لتكريمها فى حفل افتتاح الدورة الـ 3 من مهرجان أسوان لسينما المرأة أمس الأربعاء.

وكتبت ليلى علوى، قائلة: " ببارك لحبيبة قلبي منة شلبي على تكريمها في مهرجان "أسوان الدولي لسينما المرأة"، تستحقيها بجدارة، عن موهبتك وشطارتك اللي ما بقاش في خلاف عليهم بحبك أوي وبتمنالك التوفيق والنجاح دايماً في مشوارك".

ووجهت لها الفنانة منى زكى، رسالة جاء فيها: " ألف ألف ألف مليون مبروك تكريمك في مهرجان أسوان يا منه يا حبيبتي تستحقيها بجداره لأنك موهوبة وتستحقي اكتر من كده كمان بحبك وكان نفسي ابقي معاكي .. مبروك يا جدعه يا موهوبة".



ليلى علوى