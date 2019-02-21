إيرادات الأربعاء.. "Alita" الأول و"Aquaman" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 20 فبراير، إيراد قُدر بـ 97 ألفًا و606 جنيهات.

واحتل المركز الثاني فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 42 ألفًا و791 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم " What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 34 ألفًا و811 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم "Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 34 ألفًا و467 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم " The Mule" بطولة Bradley Cooper، والذي حقق 30 ألفًا و394 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 25 ألفًا و639 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 22 ألفًا و865 جنيهًا.

وذهب المركز الثامن لفيلم "The Upside" بعد تحقيقه 17 ألفًا و236 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "The Prodigy" بطولة Taylor Schilling، ووصلت إيراداته 14 ألفًا و385 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "how to train your dragon" والذي حقق 13 ألفًا و164 جنيهًا.