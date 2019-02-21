خاص| عرض فستان هند رستم في "الجسد" على هامش "أسوان لسينما المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شاركت بسنت رضا، ابنة الفنانة الكبيرة هند رستم، بفستان ارتدته والدتها في أولى بطولاتها السينمائية وهو فيلم "الجسد"، في معرض حكايات قصيرة عن النساء والعمل، على هامش الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وقالت "بسنت" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن والدتها كانت تحب هذا الفستان تحديدًا، خاصة أن فيلم "الجسد" يعتبر انطلاقتها الحقيقية في عالم النجومية.

وأشارت إلى إن والدتها كانت تفضل أن ترتدي ألوان "الأحمر، الأبيض، والأسود".

وأعربت عن رغبتها في عمل معرض لمقتنيات والدتها، ولكن الأمر به عوائق كثيرة، حسب قولها، موضحة "يحتاج لحراسة وأمن وتصريحات كثيرة"، متمنية أن تقوم الدولة بعمل معرض لمقتنيات الفنانات بدار الأوبرا المصرية.