بالصور- إهداء مقتنيات توفيق الدقن للمركز القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أهدى المستشار ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن بعض المقتنيات الخاصة بوالده، إلى المركز القومي للمسرح.

ووعد ماضي بإهداء المركز مزيدًا من المقتنيات خلال الفترة المُقبلة، ثقة منه بمشروع الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

يُذكر أن المقتنيات المُهداة عبارة عن :روب ورابطتي عنق، كان يرتديهم توفيق الدقن خلال مشاهده بمسرحية "حلاوة زمان"، وخطاب بخط يد الدقن موجه للمسرح القومي بالإضافة إلى الكارت الشخصي لتوفيق الدقن، وشهادة انتخاب الاتحاد الإشتراكي العربي الخاصة به، وأيضا ثلاثة خطابات مُرسلة لتوفيق الدقن قبل وفاته من معجبيه.