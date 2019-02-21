تعرف على إيراد "جريمة الإيموبيليا" في أول أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 20 فبراير، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ44 ألفًا و533 جنيهًا، ليأتي في المركز الرابع بعد أفلام "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، و"122".

"جريمة الإيموبيليا" تأليف وإخراج خالد الحجر، بطولة هاني عادل، طارق عبدالعزيز، ناهد السباعي، دعاء طعيمة، عزة الحسيني، أحمد عبدالله محمود.