خاص| أحمد سلامة يعرض "كل ده كان ليه" في الأسبوع الأول من مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

يواصل الفنان أحمد سلامة التحضير لمسرحيته الجديدة "كل ده كان ليه"، والتي تشارك في بطولتها الفنانة مها أحمد.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لمصراوي: "نكثف بروفات المسرحية الجديدة، استعدادًا لعرضها أول أسبوع من شهر مارس المُقبل على خشبة المسرح القومي ".

وأرجع سبب تأخير العرض المسرحي، إذ كان مقررًا أن يكون الافتتاح شهر فبراير الجاري، إلى عدم اكتمال ديكورات العرض، بالإضافة إلى اعتذار الفنانة رانيا محمود ياسين.

"كل ده كان ليه" بطولة أحمد سلامة، مها أحمد، محمد رضوان، هاني حافظ، ريهام أبو بكر، ومصطفى غريب، تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي.