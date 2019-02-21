منة شلبي: أصبحت إنسانة أفضل بسبب التمثيل.. وعبلة كامل ممثلة عظيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة منة شلبي إن الشخصيات المركبة والبعيدة عن شخصيتها هي الأقرب لقلبها، إذ تشعر أثناء تقديمها بتحدي.

وأكدت خلال ندوة أقيمت على هامش فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، أنها أحبت السينما من خلال نجمات كُثر، أبرزهن نادية لطفي، سعاد حسني، فاتن حمامة، وهند رستم.

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وتابعت: "في رأيي لا يوجد فنانة مثل عبلة كامل، لأنها ممثلة عظيمة وأدائها طبيعي وأحبها جدًا، فهي ممثلة استثنائية صنعت مدرسة لا يشبهها أحد".

وأضافت: "عبلة كامل حاجة بديعة وموهبتها تخليها أجمل النساء، والتمثيل خلاني إنسانة أفضل".

جدير بالذكر أن الندوة أدارها الناقد طارق الشناوي، وشهدت حضور عدد كبير من أهل الفن، منهم "المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة ريم البارودي، الفنان أحمد وفيق".