منة شلبي: "أنا أصغر من التكريم وأشكر كل المخرجين الذين دعموني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة منة شلبي إنها سعيدة بتكريمها في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وأكدت في الندوة المُقامة حاليًا على هامش مهرجان أسوان لسينما المرأة، أن اختيار مدينة أسوان لإقامة المهرجان هو اختيار ذكي للغاية، لأن المرأة الصعيدية هي رمز للصمود والجدعنة.

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وتابعت: "مبسوطة من الدعم، وأدين بالفضل لكل الأساتذة اللي اشتغلت معاهم، زي محمد خان، أسامة فوزي، هالة خليل، كاملة أبو ذكري، أحمد مرعي، أحمد نادر جلال، رضوان الكاشف، يسري نصر الله، يوسف شاهين".

وأشارت إلى أن كل هؤلاء قدموها ودعموها بشكل حقيقي، ووثقوا فيها، معتبرة نفسها محظوظة بالعمل مع كل المخرجين الذين ذكرت أسمائهم، واختتمت حديثها قائلة: "أنا ممتنة لكل مخرج ولكل حد اشتغلت معاه، وأنا أصغر من التكريم".

أدار الندوة الناقد الكبير طارق الشناوي، وحضرها عددًا من نجوم الفن، أبرزهم المخرج "عمر عبدالعزيز، المنتج محمد العدل، الفنانة ريم البارودي، الفنان أحمد وفيق، الناقدة ماجدة موريس".