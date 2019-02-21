ليلى علوي تهنئ منة شلبي على تكريمها من "أسوان لسينما المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

هنأت الفنانة ليلى علوي عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، صديقتها الفنانة منة شلبي، على تكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.

ونشرت "ليلى"، صورة لمنة شلبي وكتبت: "ببارك لحبيبة قلبي منة شلبي على تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، تستحقيها بجدارة، عن موهبتك وشطارتك اللي ما بقاش في خلاف عليهم".

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وتابعت: "بحبك أوي وبتمنالك التوفيق والنجاح دايماً في مشوارك".

يُذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة تُقام في الفترة من ٢٠ حتى ٢٦ فبراير الجاري.