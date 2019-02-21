فنان مصري راحل جسَّد دور تاجر مخدرات في فيلم شهير.. مفاجأة صادمة عن سبب وفاته

جسَّد الفنان المصري، أنور إسماعيل، دور تاجر مخدرات في فيلم النمر والأنثى من بطولة عادل إمام، وهو أحد أشهر الأفلام المصرية في الثمانينيات، إلا أن سبب وفاته شكَّلت مفاجأة صادمة.

وبحسب صحيفة “المصريون”؛ فإن “إسماعيل” توفي يوم 22 إبريل عام 1989، بعد عامين من عرض الفيلم الذي حقق شهرة واسعة، إلا أن المفاجأة أن موته كان بسبب جرعة “هيروين زائدة”.

وذكرت الصحيفة، أن تفسيرات وفاته وقتها، هي أن أنور إسماعيل قُتل بسبب خلاف من بعض تجار المخدرات بعد أن كشف حقيقتهم أمام الجمهور.

وأكدت “المصريون”، أن التفسير الثاني الذي لم يعلن وقتها، هو وفاته إثر جرعة هيروين زائدة تناولها برغبته، وتم العثور على جثته في شقة بمنطقة السيدة زينب.