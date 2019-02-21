نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” تكشف فيها عن موعد ولادة توأميها، لافتة إلى أنه سيكون يوم 24 فبراير الحالي، أي بعد 4 أيام من الآن.
وعرضت الدكتورة خلود مقطع فيديو لها عبر ” سناب شات، أثناء قيامها بتحضير حقيبة ملابس التوأمين التي ستأخذها معها إلى المستشفى.
وعما إذا كانت الولادة قيصرية أم طبيعية، قالت إنها شخصية جبانة، لذلك اختارت أن تكون ولادتها قيصرية، كما فعلت في المرة الأولى عند إنجابها طفلتها خلود الصغيرة.
وحثت متابعيها من الحوامل بعدم تقليدها في هذا الأمر، مبينة أن الولادة الطبيعة أفضل بكثير ولكنها لا تمتلك هذه الشجاعة.
وأشارت إلى أن الطبيب حذرها تمامًا من بذل أي مجهود أو التحرك خلال الأيام المقبلة، خوفًا من أن يحدث فتح في جرح بطنها القديم الناتج عن إنجابها لابنتها.
وبعثت الدكتورة خلود رسالة إلى زوجها وابنتها، بعد أنْ ظهرتْ معهما في إطلالة جديدة، تزامنًا مع ترقّبها ولادة توأميها خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرته مؤخرًا.
وعلقت الدكتورة خلود، على الصّورة، قائلةً: ” يارب مثل ما خلقت لهم حب عظيم بقلبي، اخلق لنا عُمرا طويلا نعيشه مع بعض “.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الدكتورة خلود تكشف موعد ولادتها وتوجه نصيحة هامة للحوامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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