تامر حسني يروج لحفله في السعودية غدا- فيديو

روج المطرب المصري تامر حسني لحفله الغنائي الجديد الذي يقام غدا، الجمعة، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمدينة جدة. ونشر حسني، مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “جمهوري السعودي الغالي وحشتوني ومستنيكم إن شاء الله بعد بكره نعمل حفل أسطوري”.

ونشر تامر أيضاً صورة له وهو في طريقة إلى السعودية وعلق عليها قائلاً: صباح الهنا على اغلى ناس متجهين ان شاء الله إلى السعودية.

يذكر أن الفنان تامر حسني طرح مؤخرًا كليب “ناسيني ليه”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ بداية طرحه.

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