أذهلت الفنانة ميريام فارس متابعيها بصور غريبة نشرتها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ” . وظهرت “فارس” في الصور وهى تلتف بملاءة في غرفة تحتوي على آلات لغسل الملابس، في مشهد أثار التساؤل حول طبيعتها.

وعلقت على الصور قائلة : إنه ليس حتى يوم غسل الملابس، لتثير تعجب وإعجاب متابعيها بالصور البسيطة والتلقائية .

الجدير بالذكر أن ميريام فارس قد نشرت صور سالفة أبرزت فيها نحافتها المفرطة بإطلالة “كاجوال” بسيطة ، لتحصد إعجاب المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ميريام فارس تخضع لجلسة تصوير جديدة في المغسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.