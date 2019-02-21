معلومات جديدة تكشف عن مفاجأة بشأن زواج أنغام.. وهذه علاقة أصالة بالموضوع

كشفت معلومات جديدة عن مفاجأة في زواج النجمة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تمثلت في دخول الفنانة أصالة على الخط؛ نظرًا لقرابتها بزوجة “إبراهيم” الأولى، ياسمين عيسى.

وبحسب مجلة “لها” الفنية؛ فإن ياسمين عيسى الزوجة الأولى لإبراهيم هي ابنة شقيقة طارق العريان زوج الفنانة أصالة؛ الأمر الذي يُهدِّد علاقة الصداقة بين أصالة وأنغام.

وأثار زواج الموزع أحمد إبراهيم بأنغام جدالًا كبيرًا في الوسط الفني؛ حيث أنها تكبره بـ10 سنوات، فيما ترددت أنباء عن إصابة ياسمين عيسى بانهيار عصبي ودخولها المستشفى.

يذكر أن هذه الزيجة الرابعة في حياة أنغام حيث سبق لها الزواج ثلاث مرات من قبل، الأولى من مجدي عارف والثانية من فهد أما المرة الثالثة فكانت من أحمد عز.

والملفت أن إبراهيم يصغر أنغام بأكثر من عشرة سنوات، فهو يبلغ من العمر 36 عامًا بينما هي تبلغ من العمر 47 عامًا.