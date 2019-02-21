شاهد.. أحمد حاتم في السعودية من أجل قصة حب

فيلم قصة حب كتبت - تقى عادل نشر الفنان أحمد حاتم الصورة الخاصة بفيلمه الجديد "قصة حب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علق حاتم على الصورة قائلا: "انتظروني الساعة ١:٣٠ في العرض الأول لفيلم "قصة حب" لأول مرة بالسعودية "جدة". في العرض الأول لفيلم "قصة حب" لأول مرة بالسعودية "جدة". Advertisements يذكر أن فيلم قصة حب يعرض حاليا في صالات السينما المختلفة، وبدأ عرضه في يوم عيد الحب، بطولة: أحمد حاتم، هنا الزاهد، قصة: ياسر صلاح، إخراج: عثمان أبو لبن.

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