أنغام تتغنى باللغة العربية الفصحى من خلال ليلى

أنغام

كتبت - تقى عادل

طرحت الفنانة أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً" مساء أمس على القناة الرسمية لشركة روتانا "الشركة المنتجة للألبوم" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتميز الألبوم بوجود أغنية كاملة باللغة العربية الفصحي وهي "ليلى" التي تضمنت مصطلحات بالفصحى بقلم الشاعرة اللبنانية "كاترين معوض" ولحنها اللبناني: هشام بولس، ووزعها موسيقياً:طارق عاكف.

ومع تميز وجود الفصحى بالأغنية، دخلت موسيقى الأغنية إلى عالم الشرقية الأصيلة، حيث تضمنت وجود آلات شرقية التي تحن لها آذاننا مؤخراً مع انتشار الشكل الموسيقي الغربي السريع، فظهرت الأغنية بتوليفة طربية شرقية مصحوبة باللغة العربية الفصحى.

ولم يكن هذا التعاون الأول لأنغام

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مع كاترين، فقد سبق لأنغام التغني بكلماتها في ألبومها "أحلام بريئة" الذي طرح عام 2015، في أغنية "أنا بكره الموسيقى" وكانت باللهجة اللبنانية.

ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين"خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين:"أحمد إبراهيم، نادر حمدي".