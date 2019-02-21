غدًا.. تامر حسني في حفله الغنائي الثاني في السعودية

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
يقام الحفل، ليلة غد الجمعة، 22 فبراير، برعاية اللجنة الثقافيةالتابعة للهيئة العامة للثقافة.
يعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر على أراضي المملكة، حيث سبق له أن أحيا
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