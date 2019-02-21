غدًا.. تامر حسني في حفله الغنائي الثاني في السعودية

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

يقام الحفل، ليلة غد الجمعة، 22 فبراير، برعاية اللجنة الثقافية

التابعة للهيئة العامة للثقافة.

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يعتبر هذا الحفل هو الثاني لتامر على أراضي المملكة، حيث سبق له أن أحيا

حفله الأول هناك في أبريل من عام 2018، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا من محبيه من السعودية ومختلف الجنسيات العربية، وقدم تامر مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره وسط هتافاتهم العالية.