كتب امير فتحي في الخميس 21 فبراير 2019 03:50 مساءً -
نشرتْ الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، فيديو جديد لها، عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”، يجمعها بالفنانة المصرية، رانيا يوسف، بدا فيه الصّداقة، والمحبة بينهما.
وداعبتْ حليمة بولند، رانيا يوسف، بأنّها دافعتْ عنها، أمام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي التقتْ به بالقاهرة مؤخرًا، والذي شنّ هجومًا عنيفًا، علي النجمة المصرية، بسبب فستاتها الجريء، الذي ارتدته بختام مهرجان القاهرة السّينمائيّ.
وأضافتْ الإعلامية الكويتية: “عارفة قال عنك إيه وأنا حذفته بالمونتاج”، فردت رانيا يوسف: “ميهمنيش أعرف.. برافو عليكي”.
وكشفتْ حليمة بولند، أنّها قامت بتصوير حلقة مع الممثلة المصرية الشّهيرة، ضمن برنامجها الجديد، ووصفتها بأنّها “نار”، وستكون مليئة بالمفاجآت، لأنّها ترند بالخليج، ورانيا يوسف، ترند بمصر.
وسألت حليمة رانيا، عن انتمائها الكروي، فأجابتْ أنها تشجّع النادي الأهلي المصريّ، على عكس الإعلامية الكويتية، التي تشجّع الزمالك، ولكنّ حليمة أكّدتْ، أنّها تعشقها، رغم اختلاف انتماءاتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند لرانيا يوسف: دافعتُ عنكِ أمام هذا الشّخص.. والأخيرة “ما يهمنيش” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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