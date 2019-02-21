إنجي المقدم: أرفض المشاهد الجريئة.. ولهذا السبب لجأت لطبيب نفسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية إنجي المقدم، عن كواليس دخولها الفن وكذلك بعض أسرار حياتها الشخصية.

إنجي المقدم، قالت خلال لقائها في برنامج «حفلة11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية one: «تعرضت لحادث سيارة، وأصبت بكسر في الظهر، ووقتها أيقنت أن الموت يأتي في لحظة فقررت أن أقوم بما كنت أتمناه واقتحمت عالم التمثيل».

وأضافت:«قررت دخول مجال التمثيل واتفقت مع زوجي على تقديم أدوار هادفة تتناسب مع عاداتنا الشرقية والابتعاد عن الأدوار غير اللائقة».

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و أكدت أنها طوال مشوارها الفني رفضت كل الأعمال التي عرضت عليها وتحتوي على قبلات، لأنها ترتب في بيت محافظ رغم أن والديها كانا منفتحين على العالم، إلا أنها كانت تحمل رقابة داخلية، وأنها تحاول أن تعرف ماذا تفعل في الوقت المعين له.

وقالت إنها تعرف حدودها جيدًا، فأحيانًا يمكن أن ترتدي زيًا قصيرًا لكنها تختار ما تلبسه في المناسبات المختلفة، مؤكدة أن ما تفعله لا ينبع من خوف سواء من زوجها أو والديها لأنها تربت على الحرية في الاختيار.

الفنانة المصرية، أشارت أنها تلجأ للطبيب النفسي كل فترة لمساعدتها على مواجهة مخاوفها ودعمها عندما تشعر بعدم الاتزان، لأن مجتمعنا يحكم بالمظاهر فقط ويعاني الكثير من الناس من الأمراض النفسية.

وأضافت: «عانيت كثيرًا بعد دخولي مجال التمثيل وفكرت في الانسحاب وواجهت لحظات إحباط كثيرة، لأن بدايتي كانت بطولة في مسلسل “أحمد اتجوز منى” والأعمال التي كانت متاحة وقتها كانت أقل من طموحي».