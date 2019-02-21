تمثال دونالد ترامب المحارب يجوب شوارع إيطاليا.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صمم الفنان الإيطالي فابريزيو غالي، تمثالا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شكل محارب عملاق.
فابريزيو غالي، كان قد انتهى من تصميم تمثال عملاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو في هيئة محارب من لعبة “Warhammer” الخيالية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “The Independent” البريطانية، قال مبتكر التثمال الإيطالي فابريزيو في تصريحات له: إنه استوحى الفكرة من لعبة “Warhammer 40,000” الخيالية، واصفا الفكرة بأنها تتطابق مع مبدأ بأن فترة النقاش الفكري قد ولت وبأن العالم دخل عصر الحياة الافتراضية.
التمثال يظهر الرئيس الأمريكي حاملا سيفا عليه عبارة باللغة الإيطالية “dazi vostri” والتي تعني “واجباتك” والمقصود بها “ادفعوا الرسوم الجمركية”.. في الوقت الذي علق مستخدمو مواقع التواصل على العبارة قائلين: “cazzi vostri” أي “ليس من شأنك”.
يشار إلى أن ترامب كان قد واجه تحالفا من 16 ولاية أمريكية تقدمت بدعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها ترامب لتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، كما نُظّمت احتجاجات في عدة مدن أمريكية ضد قرار ترامب.
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