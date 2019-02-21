تصفيفة شعر مجانية على طريقة كيم جونج أون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تبرع مصفف شعر في فيتنام، بتقديم قصة شعر مجانا لزبائنه، على طريقة رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وكيم يومي 27 و28 فبراير في العاصمة هانوي.

”تو جيا هوي” البالغ من العمر 9 أعوام، قال بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم: أنا سعيد بهذه التصفيفة لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية.

Advertisements

ووفقا لـ”رويترز” تقدم أكاديمية “توان دوونج” للتجميل هذا العرض حتى يوم 28 فبراير مع توافد آلاف المسئولين والصحفيين على العاصمة الفيتنامية؛ لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو الماضي.

”لي توان دوونج” صاحب صالون التجميل قال: فعلت ذلك على سبيل المزاح لكن رد فعل الناس أدهشني.. أحب السلام وأمقت الحرب بشدة، مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة.

وقال “لي فوك هاي” يبلغ من العمر 66 عاما: إنه كان يسترخي بجوار بحيرة قريبة عندما سأله دوونج إن كان يرغب في الحصول على تصفيفة وصبغة لشعره ليبدو مثل ترامب.. ووافق هاي بدافع الفضول، وقال لا أشعر بالقلق بشأن هذا الشعر البرتقالي اللامع لأن مالك صالون التصفيف قال إنه سيعيد شعري لطبيعته بعد انتهاء هذه الحملة الدعائية، أحب تصفيفة دونالد ترامب، إنها رائعة وتناسب سني.