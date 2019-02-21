حفل خاص على شرف مولود ميجان ماركل المنتظر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تزور حاليا ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، موطنها الأصلي مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل وقت قصير من موعد وضعها أول مولود لها.

مجلة الأزياء الأمريكية “هاربرز بازار”، كشفت عن سر زيارة دوقة “ساسكس” ميجان ماركل، حيث نقلت عن مصادر أن ميجان ماركل وصلت إلى مدينة نيويورك لحضور حفل خاص سيقام لمولودها المنتظر.

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وهذه هي أول مرة تعود فيها الممثلة الأمريكية السابقة للولايات المتحدة، منذ زواجها من الأمير هاري، في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو الماضي.

قصر كينسنغتون كان قد امتنع عن التعليق على تقارير قالت إن ميجان ماركل، صاحبة الـ 37عاما، ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها، وشوهدت ميجان تخرج من فندق فخم في منطقة “أبر إيست سايد” في مانهاتن الثلاثاء.

المجلة اشارت إلى ان ميجان وصلت إلى نيويورك يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل فيه.. ومن المقرر أيضا أن تتوجه ميجان برفقة زوجها هاري في زيارة رسمية إلى المغرب من 23 حتى 25 فبراير.