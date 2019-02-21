نوال الزغبي تفاجئ أنغام في الكواليس .. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانبة نوال الزغبي، النجمة المصرية أنغام، وزارت الأولى، الأخيرة، خلال تمارين حفلها الغنائي المرتقب في مهرجان «هلا فبراير» بالكويت.

وفي مقطع فيديو، ظهرت النجمة الذهبية تدخل المسرح برفقة سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، حيث خرجت أنغام عن أجواء «البروفة» بمجرد رؤية الزغبي، واحتضنتها بشكل عكس قوة علاقة النجمتين، حيث تمنت نوال للنجمة المصري التوفيق بحفلها.

Advertisements

نوال الزغبي تستعد أيضاً لاحياء حفل غنائي كبير بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان «هلا بالمجاز» على مسرح المجاز بمدينة الشارقة يوم 1 مارس المقبل.

يُذكر أن منافسة قوية تدور بين نوال الزغبي وأنغام في الأسواق حالياً، حيث طرحت الفنانة اللبنانية ألبومها الجديد «كده باي» بالتزامن مع عيد الحب، في الوقت الذي تحتفل فيه أنغام بطرح ألبومها الجديد «حالة خاصة جداً» على المسرح مع جمهورها في حفل «هلا فبراير».