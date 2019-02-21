تصرف يؤكد زواج المطربة أنغام سرا من هذا الفنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المصرية أنغام، تهنئة خاصة من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي ارتبطت به بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ 47، على ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا».

أحمد إبراهيم، نشر صورة بوستر ألبوم أنغام الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك وينجحك».

أنغام، ردت على تهنئة زوجها قائلة: «مبروك علينا يا حبيبي»، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيه بالزواج وبالألبوم الجديد.

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الفنانة المصرية، طرحت ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، الخميس 20 فبراير، على موقع «يوتيوب»، وضم 14 أغنية تعاونت في 6 منها مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

يذكر أن فارق العمر بين أنغام، وزوجها يصل إلى 11 عامًا إذ أنها من مواليد 1972 أي تبلغ من العمر 47 عاما، أما هو من مواليد 1983 أي يبلغ من العمر 36 عامًا.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل في باريس يوم 19 يناير في نفس يوم عيد ميلادها.