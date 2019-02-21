بالفيديو .. الداعية الإسلامي العريفي يثير الجدل في السعودية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت إدارة مهرجان "شتاء طنطورة" السياحي والفني في محافظة العلا شمال السعودية، فيديو ترويجي ظهر فيه الداعية الإسلامي والمقرئ العريفي.
وأثار العريفي جدلا واسعا، لأنه ظهر في الفيديو يحث على يفرج الهم ويجلب العلم والصحبة وغيرها من الفوائد، والتعرف على حضارات الأمم السابقة.
وانقسمت ردود الأفعال إلى مؤيدة، داعيّة تقبل التغيير الذي طرأعلى العريفي، وفئة معارضة لأن هذه لم تكن اراء العريفي بشأن الفنون والاختلاط والفعاليات الترفيهية.
ويعتبر هذا هو أول ظهور للعريفي منذ ديسمبر الماضي، عنما توقف العريفي تماما الظهور من خلال حساباته الإجتماعية، وغلق حسابه في تويتر تماما.
ويختتم مهرجان "شتاء طنطورة"فعاليته يوم الجمعة المقبل، بعدما نظّم حفلات فنية كبيرة حضرها فنانين كبار، مثل ياني وماجدة الرومي، وعمر خيرت.
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