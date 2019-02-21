وفاة مخرج فيلم "لا دانتوليير" كلود جوريتا عن 87 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي السينمائي السويسري كلود جوريتا مخرج فيلم "لا دانتوليير" من بطولة إيزابيل أوبير، الأربعاء، في جنيف عن 89 عاما.

وقال لوكاس جوريتا، نجل المخرج إن والده كان يعاني من المرض منذ سنوات، وفارق الحياة في منزله في جنيف محاطا بعائلته.

وولد جوريتا في جنيف في 23 يونيو/حزيران 1929 وخاض مجال الإخراج والإنتاج وتأليف السيناريوهات وفي رصيده نحو 40 عملا، ودرس الحقوق قبل أن ينتقل إلى السينما ويعمل مع صديقه المخرج السويسري آلان تانر في قسم المحفوظات في معهد الفيلم البريطاني في لندن.

وتعاون المخرج الراحل مع التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية اعتبارا من عام 1958 على إعداد أعمال وثائقية وريبورتاجات وأفلام قصيرة، وأسس في عام 1968 شركة الإنتاج "غروب 5" مع زملاء له أسهمت أعمالهم المناصرة للقضايا الاجتماعية في ازدهار السينما السويسرية.

ونال جوريتا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عن فيلم "لنفيتاسيون" (1973)، غير أن أشهر أعماله يبقى "لا دانتوليير" الذي خرج إلى الصالات سنة 1977.