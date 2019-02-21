مواهب يافعة تختبر قدراتها الشعرية في “شبل القصيد”

حرصاً على إحياء المواهب الشعرية وتطويرها بين جيل الصغار واليافعين، ينطلق برنامج “شبل القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي” من تقديم نادي الإبل على MBC3. يتنافس المشتركون في البرنامج ضمن فئة واحدة هي الشعر النبطي، وذلك لتعميق خصال هذا النمط الشعري العريق في نفوس الجيل القادم، وتعزيز الموهبة التي تناقلها الآباء عن الأجداد. يتولى تقييم المواهب لجنة مؤلفة من المشرف العام على جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي، فيما يقدم الحلقات مهند الحمدي.

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يشتمل البرنامج على ثلاث حلقات فقط يتم خلالها اختبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، وخاصة أولئك الذين يمتلكون مواهب النظم الشعرية ويجيدون فن الالقاء، حيث تقوم اللجنة باختيار أفضل 10 مواهب للمشاركة. بعد ذلك يخضع المتسابقون العشرة لاختبارات فردية تُظهر أفضل أداء لديهم ، إلى جانب مدى قوة بلاغتهم الشعرية وموهبتهم في الإلقاء من أجل الانتقال إلى المراحل اللاحقة. من ثم يتنافس المشتركون ضد بعضهم البعض بشكل فردي ليصل أفضل إثنان في نهاية المطاف إلى الحلقة النهائية حيث يتحدد الفائز بلقب البرنامج.

الجدير ذكره أنه قد تم خلال مرحلة اختيار المشتركين سابقاً فرز جميع مقاطع الفيديوهات التي تضمّنت الأداء الشعري لجميع المتقدمين، وذلك بعد أن جرى إرسالها وتحميلها عن طريق الموقع الالكتروني المخصص للبرنامج.

يعرض برنامج “شبل القصيد” على MBC3، اعتباراً من 22 شباط/ فبراير 2019، كل جمعة في تمام الساعة 03:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 06:30 مساءً بتوقيت السعودية.