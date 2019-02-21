عبير نعمة تطرح “تلفنتلّك”: صورة شعريّة فريدة وعميقة

صدرت أغنية “تلفنتلّك” للفنّانة عبير نعمة ومن إنتاج شركة”Universal Music MENA”.

“تلفنتلّك” من كلمات الشاعر الكبير جرمانوس جرمانوس ويقول مطلعها:

تَلْفَنْتِلَّكْ ! قِلْتْ بْقِلَّكْ.. مِشْ وَحْدي بَسّْ اشْتَقْتِلَّكْ.. كِلْ شي فِيِّي: عُطْرِي، تْيابي.. دَقِّةْ قَلْبي ، نَطْرٍة بابي! والوَرْدِة العشْقانِة كْتابي.. بِتْقِلَّكْ بِالقَلْبْ مْحَلَّكْ.. تَلْفَنْتِلَّكْ…

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الأغنية من ألحان إيلي نعمة وتوزيع كارو ككليكيان، وتسجيل إستوديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ إيلي بربر.

“تلفنتلّك” أغنية باللهجة اللبنانيّة، وهي كلاسيكيّة بنكهة شعبيّة، وقد وصفت عبير كلامها بالواقعيّ مُشيرة أنّها سعيدة بتكرار التعاون مع الشاعر جرمانوس جرمانوس الذي سبق وتعاونت معه في أغنية “وينك” و”هيدا إنت”. وتابعت:”تحمل هذه الأغنية صوراً شعريّة فريدة وعميقة، وهي تدخل في إطار السهل المُمتنع في قالب سلس باللهجة المحكيّة والتي يتميّز بكتابتها جرمانوس. أمّا الجمل اللحنيّة لهذه الأغنية التي لحّنها أخي إيلي سمحت لي بإعطاء أبعاد مُختلفة لإحساسي كون اللحن مُميّزاً جداً وخاصّاً.

بإختصار يُمكنني القول أنّني تبنّيت هذه الأغنية بصوتي وشعرت أنّها تُحاكي مشاعر الناس وأتمنّى أن يُحبّها الجمهور”.

أغنية “تلفنتلّك” مُتوفّرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الـLyrics Video فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على تطبيقVevo .