"شتاء طنطورة" يجعل مسيرة عبدالكريم عبدالقادر أكثر دفئاً.. وهذا ما قاله راشد الماجد وماجد...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختتم غدًا الجمعة فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي بدأ منتصف شهر ديسمبر 2018 بحفلة فنية ساهرة يحييها الفنانان راشد الماجد وماجد المهندس على مسرح مرايا بمنطقة العلا شمال غرب السعودية.

وسيتخلل المهرجان تكريم الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر تقديرًا له لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي تجاوزت 50 عاما.

وعبر راشد الماجد في تغريدة له في "تويتر" عن حبه لعبد الكريم، حيث قال: "أنا بعد أحبك.. وفخور بتكريمك في بلادي ومشاركتي في هذا المحفل الكبير"، وكذلك الحال بالنسبة لماجد المهندس الذي أعلن أنه سعيد جداً بمشاركته في ختام شتاء طنطوره" مشيرًا إلى أن عبد الكريم عبد القادر قامة فنية كبيرة تستحق التكريم.

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يذكر أن مسرح "مرايا" استضاف خلال أمسياته الماضية عددًا من الأسماء البارزة في عالم الغناء منهم محمد عبده، ماجدة الرومي، هولوغرام للراحلة أم كلثوم، المايسترو الإيطالي أندريا بوتشيلي، وعازف الكمان الفرنسي رينو كابيسون، وعازف البيانو الصيني لانج لانج.