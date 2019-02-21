ميلانيا ترامب تكشف عن "سكتش" كارل لاغرفيلد لفستانها هذا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، من بين الذين أشادوا بمسيرة مصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، بعد إعلان وفاته عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

وفي رغبةٍ منها، للتأكيد على احترامها للمصمم المثير للجدل والموهوب، والذي عمل كمديرٍ إبداعي، لعلاماتٍ تجاريةٍ عريقة مثل "شانيل" و "فندي"، قامت ميلانيا بنشرِ رسمٍ تخطيطي للزي، الذي ارتدته في أول ظهور رسمي لها كسيدة أولى، عبر حسابها على تويتر، مشيرةً إلى أنه كان من تصميم الراحل لاغرفيلد.

وشاركت السيدة الأولى الرسم، إلى جانب صورةٍ لها وهي ترتدي الزي، وصورة أخرى وهي تقف إلى جانب لاغرفيلد، وكتبت معلقةً: "اليوم خسر العالم عبقريًا مبدعًا. سنفتقدك يا كارل!".

كما ارتدت ميلانيا، زياً آخر من تصميم لاغرفيلد، أثناء تناولها العشاء الرسمي، في أبريل 2018 لتكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

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تصميمات لاغرفيلد للسيدة الأولى، كانت جديرةً بالملاحظة، حيث جاءت في وقت رفض فيه العديد من المصممين الآخرين، مثل توم فورد ومارك جاكوبس، وزاك بوز، وكريستيان سيريانو، تصميم ملابس العائلة الأولى، بسبب رفضهم سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

لكن رغم المقاطعة من عالم الموضة، قال لاغرفيلد، الذي ولد في ألمانيا وعاش في باريس، إن رغبته في العمل مع السيدة ترامب كانت؛ لأن الموضة تتخطى السياسة.