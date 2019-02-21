"ناسيني ليه" تحقق 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام.. وتامر حسني يحتفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان المصري تامر حسني فرحته بنجاح كليبه الجديد "ناسيني ليه" والذي طرح قبل 4 أيام، وحقق تفاعلاً واسعًا من قبل الجمهور ونسبة مشاهدات عالية.

ونشر حسني عبر صفحته الشخصية على إنستغرام مقطعا من الأغنية، وعلق عليها قائلاً: "ناسيني ليه.. أكثر من 10 ملايين مشاهدة في 4 أيام".

وحظي منشور نجم الجيل على تفاعل واسع من قبل الجمهور الذين أشادوا بالأغنية، وقدموا له التهاني على كم المشاهدات التي حققها "الفيديو كليب".

وقال محمود حكم: "الله عليك يا فخر العرب" على غرار ما يقال للاعب محمد صلاح بعد تألقه في تسجيل الأهداف، وعلقت ناشطة تدعى "نورمر": "تستاهل يا تيمو إن شاء الله تتجاوز الـ50 مليون أحبك هواية".

وتابع ثالث: "يا تامر إحنا بقينا نفخر إننا من جمهورك"، وزادت أخرى قائلة له: "ألف مبروك تستاهل كل خير عقبال 100000 مليون".

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وأعلن الفنان تامر حسني، عن طرح كليب "ناسيني ليه" على قناته الرسمية باليوتيوب لأول مرة قبل 4 أيام، ووجه الشكر للفنانة السعودية أسيل عمران التي ظهرت فيه كموديل.

أغنية "ناسيني ليه" كلمات تامر حسني، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكساج هاني محروس، والكليب من إخراج سعيد الماروق.