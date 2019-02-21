تجاوز كليب "ناسيني ليه" للفنان تامر حسني، حاجز الـ10 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية علىموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان :تامر علي، توزيع: وسام
بالإضافة إلى استمرار حصول الكليب على المركز الأول في صدارة المشاهدات عبر يوتيوب، الذي مازال يحافظ عليه على مدار 3 أيام متتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الرابع..كليب "ناسيني ليه" يتخطى المليون العاشر على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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