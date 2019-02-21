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في اليوم الرابع..كليب "ناسيني ليه" يتخطى المليون العاشر على يوتيوب

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في اليوم الرابع..كليب ناسيني ليه يتخطى المليون العاشر على يوتيوبتامر حسني في كليب ناسيني ليه
كتبت - تقى عادل

تجاوز كليب "ناسيني ليه" للفنان تامر حسني، حاجز الـ10 مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على قناته الرسمية على

موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان :تامر علي، توزيع: وسام

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عبد المنعم، والكليب من إخراج :سعيد الماروق.

 

بالإضافة إلى استمرار حصول الكليب على المركز الأول في صدارة المشاهدات عبر يوتيوب، الذي مازال يحافظ عليه على مدار 3 أيام متتالية.

 

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