بالصور.. حفل زفاف الفائزين في مسابقة "فرحنا بالهضبة"

في لفتة مبهجة بين الهضبة عمرو دياب وجمهوره، قام دياب بإحياء حفل زفاف العروسين إسماعيل وهدير، بعد فوزهم في مسابقة "فرحنا بالهضبة" التي تم الإعلان عنها شهر سبتمبر الماضي أثناء طرحألبوم دياب الجديد "كل حياتي".
وكانت المسابقة تتضمن أي ثنائي في مرحلة الخطوبة تصوير "فيديو" لأغنية "يتعلموا"، وأحلى فيديو ستقوم إحدى شركات الاتصال الكبرى بإقامة
وشارك في إقامة حفل زفاف أيضًا المصور الشهير أحمد راغب، ومصمم الأزياء سامو هجرس الذي قام بتصميم فستان العروس، وخبير التجميل علاء التونسي، وتم إحياء حفل الزفاف في إحدى الفندق الكبرى بالتجمع الخامس ليلة أمس.
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